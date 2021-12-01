Половина россиян не захотели отказываться от наличных

Почти половина россиян не захотели полностью отказываться от наличных денег, другая же часть пришла к выводу, что можно обойтись и без них. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, оказавшиеся у РБК.

Положительно инициативу полного перехода на безналичный расчет оценили 26% опрошенных. Однако в том, что они почти не используют бумажные деньги, оплачивая что-либо, сознались 45% респондентов. Меньше трети (28%) расплачиваются за покупки как по карте, так и наличными, а еще одна часть (26%) заявила, что любит рассчитываться наличными.

Несмотря на то, что 11% россиян, согласно этому исследованию, все еще используют почти везде только купюры, большинство людей (62%) согласны, что в ближайшем будущем наличные деньги начнут постепенно уходить из оборота. Однако 27% из всех оставивших голос считают, что бумажные деньги все же останутся.

Сейчас россияне все меньше и меньше обналичивают свои счета. Эксперты полагают, что это может быть связано с ограничениями из-за пандемии и внедрением Системы быстрых платежей.