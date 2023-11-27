Деньги 27 ноября 2023, 18:13 Половина компаний Самары запланировала повышение зарплаты в следующем году

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Около поливины самарских компаний собираются повысить зарплаты сотрудникам в следующем году. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Как показали результаты опроса, восемь из 10 компаний уже подняли зарплату в 2023 году, еще половина — запланировали увеличение окладов на 2024 год.

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При этом большая часть работников, а именно 55%, очень ждут прибавки. Оптимистов больше среды молодых сотрудников, люди старшего поколения не надеются на индексацию.

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