Полмиллиарда рублей из федерального бюджета выделили Башкирии на поддержку сельского хозяйства

498,7 миллиона рублей направило в Башкирию правительство Российской Федерации. Средства пойдут на поддержку сельского хозяйства. Об этом сообщило ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство финансов Башкирии.

64 миллиона рублей направят на возмещение части затрат на модернизацию и создание агропромышленных комплексов. Заместитель министра финансов РБ Лилия Истамгалина заявила, что власти региона смогут создать новые современные объекты агропромышленного комплекса благодаря финансовой поддержке.