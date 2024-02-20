Деньги 20 февраля 2024, 11:34 Политолог Орлов предложил ограничить арест жилых помещений за долги менее миллиона рублей

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Гражданский процессуальный кодекс требует поправок, в частности, относительно ареста на имущество и его реализации за небольшие долги. Такое мнение выразил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передал RT.

Политолог написал соответствующее письмо главе Совфеда Валентине Матвиенко. В нем говорится, что нередко имущество реализуют при незначительных долгах, которые равняются одному или двум МРОТ. Причем по очень заниженной цене. При этом должник порой даже не знает о них и после ареста и продажи его недвижимости начинает судебные тяжбы.

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«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты в части введения запрета на арест и реализацию жилых помещений и земельных участков в рамках взыскания по исполнительным документам, если сумма долга гражданина составляет менее одного миллиона рублей», — написал в письме Орлов.

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