По его мнению, Берлину нужен прямой транзит российского газа. Крутаков пояснил, что наш ресурс очень выгоден для Германии, информирует РИА ФАН.

«Порядка 30% всего газового потребления ЕС и 60% экспорта — это российский трубопровод. Он суперприбыльный и дешевый», — подчеркнул специалист.

Политолог отметил, что до обвала цен в среднем стоимость поставок от «Газпрома» составляла 200 долларов за тысячу кубометров. В Евросоюзе цена увеличилась практически в пять раз, доходя до 900 долларов за тысячу кубометров.

Вместе с тем «Газпром» не может быть распорядителем газа в Европе. Главную прибыль получают транзитные государства. В настоящий момент деньги оседают на Украине. Однако благодаря СП-2 немцы смогут продавать европейцам газ по своей цене.

Эксперт добавил, что Вашингтон будет мешать ФРГ набрать силу и влиятельность за счет «Северного потока — 2». Соединенные Штаты хотят сохранить ситуацию, при которой газ в Европу идет через Польшу и Украину.