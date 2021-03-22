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    22 марта 2021, 12:06

    Политолог объяснил, как Россия может уйти от использования доллара

    Полина Петрова

    Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев объяснил, в каком случае Россия может отказаться от использования доллара, сообщил сайт RT.

    Политолог объяснил, как Россия может уйти от использования доллара

    По его словам, специалисты уже давно размышляют над вопросом переустройства международно-финансового порядка.

    «Если мы говорим об уходе, допустим, от доллара, значит, мы должны прийти к какой-то другой конвертируемой валюте, которую можно резервировать, то есть резервной валюте. Без резервной валюты обойтись невозможно», — подчеркнул Суздальцев.

    Специалист уверен, что рубль станет не просто широко конвертируемой, принимаемой во всем мире, но и резервной валютой. Благодаря этому наша страна больше не будет зависеть от политических решений Вашингтона.