Политолог объяснил, как Россия может уйти от использования доллара

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев объяснил, в каком случае Россия может отказаться от использования доллара, сообщил сайт RT.

По его словам, специалисты уже давно размышляют над вопросом переустройства международно-финансового порядка.

«Если мы говорим об уходе, допустим, от доллара, значит, мы должны прийти к какой-то другой конвертируемой валюте, которую можно резервировать, то есть резервной валюте. Без резервной валюты обойтись невозможно», — подчеркнул Суздальцев.

Специалист уверен, что рубль станет не просто широко конвертируемой, принимаемой во всем мире, но и резервной валютой. Благодаря этому наша страна больше не будет зависеть от политических решений Вашингтона.