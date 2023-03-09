Деньги 09 марта 2023, 15:48 Политолог Колташов объяснил, почему Россия хочет торговать нефтью в рублях

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Экономист, политолог, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в разговоре с РИА ФАН объяснил желание России торговать нефтью за рубли.

По его словам, таким образом можно добиться вытеснения доллара из резервирования.

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«Именно поэтому политику повышения ставки Федеральной резервной системы США следует рассматривать как способ воспрепятствовать отказу от доллара другими странами, не только в торговле, но и в резервировании», — сообщил политолог.

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Торговля в российских рублях начнет работать на российскую валюту, добавил Колташов.