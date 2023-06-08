Деньги 08 июня 2023, 12:34 Политолог Кочетов призвал остановить вывод капиталов из России, чтобы снизить ущерб бюджету

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По итогам первых пяти месяцев года объем доходов в нефтегазовой сфере сократился в два раза, но делать выводы и паниковать пока рано. Об этом РИА ФАН рассказал политолог, координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков.

По его словам, в начале года у государства всегда больше расходов, поэтому адекватную оценку можно будет дать лишь по истечению 12 месяцев. Кочетков отметил, что для того, чтобы снизить ущерб от антироссийских санкций, нужно оставновить оттоки капиталов из страны.

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«Даже в прошлом году, несмотря на то, что наши нефтегазовые доходы взлетели до небывалых высот за счет мировой конъюнктуры, вывоз капиталов из РФ тоже увеличился, несмотря на западные санкции и военные действия на Украине. Если из России перестанут вытекать деньги, вывозимые непонятно куда и непонятно кем, то и наш ущерб от санкций станет значительно меньше», — подчеркнул политолог.

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