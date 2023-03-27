Деньги 27 марта 2023, 11:02 Политолог Дробницкий посоветовал начинать строить «рублевую зону» уже сейчас

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Политолог, американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с SM.news сообщил, что начинать строить рублевую зону нужно уже сейчас, если глобально думать о формировании собственной финансовой системы.

«Но если и думать о формировании собственной финансовой системе, отстегнутой от доллара и максимальной задействующей наш рубль как инвестиционный инструмент и как инструмент международных расчетов, то это делать надо сейчас», — сказал он.

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Политолог добавил, что американские финансовые организации как раз подталкивают Россию к тому, чтобы начать строить рублевую зону. По его словам, вряд ли это получится сделать когда-либо еще.