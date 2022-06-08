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    08 июня 2022, 18:30

    Политолог Брутер заявил о неэффективности западных санкций

    Арина Бобкова

    Западные санкции против России оказались неэффективными, так как в результате страна лишь увеличила доход от нефти. Таким мнением поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «И Байден, и Блинкен продолжают утверждать: Россия не должна извлекать сверхприбыль с продажи нефти. Однако их собственные санкции к этому и ведут. Это диссонансная задача», — заявил эксперт.

    Он подчеркнул, что рост стоимости нефти вызвало именно ограничение на продажу топлива. По словам Брутера, это является нормой в рамках рыночной экономики.