Политолог Брутер заявил о неэффективности западных санкций

Западные санкции против России оказались неэффективными, так как в результате страна лишь увеличила доход от нефти. Таким мнением поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Об этом сообщило РИА ФАН.

«И Байден, и Блинкен продолжают утверждать: Россия не должна извлекать сверхприбыль с продажи нефти. Однако их собственные санкции к этому и ведут. Это диссонансная задача», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что рост стоимости нефти вызвало именно ограничение на продажу топлива. По словам Брутера, это является нормой в рамках рыночной экономики.