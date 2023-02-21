Деньги 21 февраля 2023, 12:43 Политолог Александр Дудчак оценил намерения Евросоюза продлить антироссийские санкции

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Продление Евросоюзом санкций еще на год, до 24 февраля 2024 года, вряд ли сильно отразится на России. Об этом RT рассказал политолог Александр Дудчак.

По его словам, страна уже привыкла жить в условиях постоянных санкций и была готова к такому шагу со стороны Евросоюза.

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«Это ожидаемая новость. Мы давно привыкли жить в условиях этих санкций и никаких особых неприятностей по этому поводу не испытываем. Все идет своим чередом», — заявил Александр Дудчак.

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Напомним, Евросоюз ввел в отношении России девять пакетов санкций с начала СВО на Украине. Они коснулись банковской сферы, оборонной промышленности и нефтегазовой отрасли.