Деньги 29 июня 2023, 19:24 Политконсультант Семенов рассказал, из-за чего в России может вырасти число «серых зарплат» Политконсультант Семенов заявил, что число «серых зарплат» вырастет с ростом соцвзносов

Читать 360tv в

В России планируют увеличить уровень зарплат для полных соцвзносов по ставке 30%. Политконсультант Александр Семенов рассказал, к каким последствиям может привести подобный подход. Об этом сообщил Infox.ru.

Специалист заявил, что повышение уровня может привести к росту числа «серых зарплат». Это может быть связано с желанием бизнеса сэкономить. При этом использоваться будут как легальные, так и нелегальные схемы.

Реклама

«Нелегальные это старые-добрые „конвертные“ схемы зарплат. В итоге может произойти снижение собираемости не только соцвзноса, но и НДФЛ», — объяснил Семенов.