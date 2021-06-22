Политика Китая привела к обвалу курса биткоина

Курс биткоина в течение дня обновил двухнедельный минимум до 31,9 тысячи долларов за монету. По данным криптобиржи Binance, в течение вторника, 22 июня, курс самой популярной криптовалюты пробил психологическую отметку в 30 тысяч долларов и торговался на уровне 28,8 тысячи.

Как сообщило агентство Bloomberg, причиной столь жесткой волатильности курса биткоина стало ужесточение политики китайских властей в отношении криптовалют. Накануне Центральный банк страны объявил о запрете крупнейшим кредитным учреждениям Поднебесной принимать участие в транзакциях, связанных с криптовалютами. Запрет распространяется и на национальную платежную систему Alipay.

Знакомый с ситуацией источник отметил, что ужесточение политики Китая в отношении криптовалют распространяется не только на финансовое регулирование, но и на саму добычу виртуальных монет. Майнинг официально запретили в провинции Сычуань, где работали сразу 26 организаций по добыче криптовалют.

С 20 июня к зданиям, где располагались майнинговые компании, прекратили подачу электроэнергии. Серьезные ограничения со стороны Китая негативно сказались на всем рынке криптовалют. На объем биткоинов, добытых в Китае, приходится половина всего рынка.