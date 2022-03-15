Центробанк приостановит покупку золота у банков

Центробанк с 15 марта решил приостановить покупку золота у банков. Это сделано, чтобы создать условия «для удовлетворения спроса населения». Об этом сообщили на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что рост спроса у населения на покупку физического золота в слитках связан, в частности, с отменой уплаты НДС при совершении этих операций.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает банкам до конца года продавать жителям драгоценные металлы в слитках за иностранную валюту.

До этого при покупке слитка драгоценных металлов клиенты банков платили налог на добавленную стоимость в размере 20%. При обратной продаже слитка в банк НДС не возвращался.

Первый зампред думского комитета по экономической политике Николай Арефьев порекомендовал россиянам покупать золото, чтобы сохранить свои сбережения. С таким же предложением выступил Минфин РФ. Там отметили, что доллар нестабилен на фоне сложной геополитической обстановки. Золото медленнее растет в цене, но в долгосрочной перспективе показывает свою прибыльность.