Деньги 12 декабря 2023, 09:00 Покупателям начислят кешбэк за оплату в продуктовых магазинах через СБПэй Пресс-служба АО «НСПК»

Читать 360tv в

Система быстрых платежей запустила акцию, позволяющую выгодно посещать продуктовые магазины. До 24 декабря 2023 года в крупных торговых сетях покупателям начислят кешбэк 10% в рублях за оплату через СПБэй.

Чтобы стать участником акции и получать выгоду, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!». Также в приложении СБПэй необходимо привязать банковский счет.

Реклама

При посещении магазина достаточно расплатиться в одно касание, приложив смартфон с установленным приложением СБПэй к NFC-табличке на кассе. В течение нескольких дней после платежа кешбэк в рублях поступит на счет, с которого совершили покупку. Приложение СБПэй доступно на Android и iOS.

За весь период акции один участник может получить в сумме до одной тысячи рублей кешбэка. Ознакомиться с полными правилами акции и списком магазинов, где действует оплата через СБПэй по NFC-табличке, можно на сайте.

Реклама. АО «НСПК»