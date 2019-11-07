Покупатели смогут оплатить товары по QR-коду

Сейчас система работает в тестовом режиме, ее тестируют некоторые торговые сети. Однако планируется, что с 1 января 2020 года оплатить товары и услуги по QR-коду можно будет во всех регионах страны. Нововведение позволит покупателям расплачиваться таким образом в том числе и в магазинах.

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С таким заявлением Набиуллина выступила на совместном заседании комитетов Госдумы по бюджету и налогам и по финансовому рынку. Участники встречи обсуждали денежно-кредитную политику России в ближайшие три года.

Новый вид оплаты тестируется с лета. Воспользоваться системой быстрых платежей смогут физические лица, которые будут делать переводы в адрес юридических.

Для переводов введут QR-коды двух типов: статический и динамический. В первом случае покупателю нужно будет отсканировать код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне нужную сумму и оплатить покупку. Во втором варианте QR-код уже несет данные о сумме покупки. А значит, покупателю достаточно будет просто его отсканировать.