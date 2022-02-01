Министерство финансов разрабатывает законопроект, в соответствии с которым покупатели квартир на первичном рынке в ипотеку избавятся от необходимости дважды оплачивать закладную до и после регистрации права собственности. Об этом написала газета «Известия».

В ноябре 2022 года проект закона поступит на рассмотрение в Государственную думу. Минфин предполагает, что отмена двойной закладной поможет кредиторам и заемщикам сократить свои расходы и упростит оборот закладных.

В настоящее время банки вправе требовать от покупателей новостроек дважды оформлять закладную: на этапе приобретения жилой недвижимости по договору долевого участия, а также при регистрации в собственность. Изменения в закладную вносятся с помощью дополнительного договора.

«Для заемщиков это чревато, с одной стороны, потерей времени, с другой — дополнительными затратами на повторную оценку — от 2,7 до восьми тысяч рублей», — рассказала представитель федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Ранее стало известно, что Сбербанк повысил ипотечные ставки на готовое жилье и новостройки.