Эксперт рассказал, что пора покупать золото

Те, кто инвестирует в драгоценные металлы, могут выгодно купить золото. Его цена снизилась до уровня прошлой весны, рассказал «Прайму» аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

С начала марта стоимость унции (31,1035 грамма) золота колеблется в диапазоне 1680-1750 долларов (129,5-135 тысяч рублей). Таким образом, один грамм золота стоит от 4160 до 4340 рублей. Это на 15% ниже пиков прошлого лета, сообщил аналитик.

По его словам, золото сейчас стоит дешево относительно среднегодовых значений. Пробиться ниже 1680 долларов за унцию котировки не смогли. Равновесие было найдено на уровнях мая-июня 2020 года.

По мнению Емельянова, еще минимум два месяца цены существенно не изменятся, а затем начнут расти, отыгрывая утерянные позиции.

Для экономии на комиссиях он советует покупать золото в виде акций биржевых фондов. Приобретать монеты или слитки будут те, кто не хочет разбираться в биржевых инструментах и готов переплатить 2-5%, отметил собеседник.

При этом монеты будут все-таки выгоднее, чем слитки.