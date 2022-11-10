Деньги 10 ноября 2022, 08:04 «Покупайте товары онлайн, ищите распродажи». Аналитик объяснил, как прожить до следующей зарплаты Аналитик Осадчий рассказал, как сократить расходы и не жить от зарплаты до зарплаты РИА «Новости»

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Сменить мобильного оператора, банк и жилье посоветовал начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий. Он рассказал агентству «Прайм», что делать, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты.

«Надо снизить расходы. Покупайте товары онлайн, ищите распродажи. Переключитесь на самых дешевых мобильных операторов», — сказал он.

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Имеет смысл оформить банковскую карту с кешбэком и процентами на остаток. Кредиты нужно реструктуризировать или рефинансировать и никогда не брать микрозаймы.

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Дома стоит поберечь газ и электричество. Максим Осадчий посоветовал также сменить жилье — снять дешевле или продать квартиру в центре, если такая есть, и переехать на окраину. Или сдавать свою дороже, а самим снимать дешевле.

Кроме того, нужно отказаться от импульсивных покупок, алкоголя и табака. Здоровый образ жизни поможет сэкономить на покупках и лечении. Имеет смысл продать ненужные вещи, найти дополнительную работу, начать вести семейный бюджет и повысить свою финансовую грамотность.