Показаться победителями. Почему «Нафтогаз» не взыскивал с «Газпрома» 2 млрд
«Взысканием считать это нельзя, потому что, грубо говоря, деньги со счетов „Газпрома“ на счета „Нафтогаза“ не передавались. „Газпром“ никакие деньги „Нафтогазу“ не передал. Та сумма, о которой идет речь, это сумма взаимозачета», — объяснил Юшков.
Он напомнил, что Стокгольмский арбитраж признал долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» за поставки газа в 2014–2015 годах. Тогда украинская компания получала газ, но не заплатила за него. Потом по другому делу «Нафтогаз» выиграл суд у «Газпрома» по транзиту газа, им присудили около четырех миллиардов долларов. Так что «Нафтогаз» вычел свой долг из долга «Газпрома» и оформил это по документам как взыскание.
«Они („Нафтогаз“ — прим. ред.) записали в свою документацию как доход и таким образом заплатили с нее налоги, перечислили дивиденды в бюджет, менеджеры „Нафтогаза“ высчитали из этой суммы, которую они якобы получили, себе премию и получили многомиллионные бонусы за победу над „Газпромом“», — добавил Юшков.
На этой неделе в правительстве Украины объявили, что намерены заменить топ-менеджеров крупнейших энергетических компаний. В таких условиях, считает Юшков, руководству «Нафтогаза» выгодно указывать на свои победы.
«В общем, этим менеджерам нужно постоянно показывать, что они победители, что они „Газпром“ победили, и вообще напоминать, с какой стати они получили многомиллионные выплаты к себе в карман и успешно их потратили. Поэтому он (глава „Нафтогаза“ Андрей Коболев — прим. ред.) делает такие заявления, что они якобы получили от „Газпрома“ компенсацию. В реальности „Газпром“ никаких денег им не перечислял и это все, по сути, в воображении менеджера „Нафтогаза“ происходит», — подчеркнул Юшков.
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Он также напомнил, что «Газпром» еще ждет решения Шведского суда, куда компания подала жалобу на Стокгольмский арбитраж.
По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, с российской компании удалось взыскать 2,1 миллиарда долларов, что составляет 45% компенсации, присужденной в феврале 2018 года. Осталось взыскать с учетом процентов около трех миллиардов долларов.