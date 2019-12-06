Показаться победителями. Почему «Нафтогаз» не взыскивал с «Газпрома» 2 млрд

Руководство «Нафтогаза» пытается показать свою эффективность, говоря о полученных от «Газпрома» компенсациях. Российская компания не переводила деньги, они были засчитаны по взаимозачету. Об этом «360» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Взысканием считать это нельзя, потому что, грубо говоря, деньги со счетов „Газпрома“ на счета „Нафтогаза“ не передавались. „Газпром“ никакие деньги „Нафтогазу“ не передал. Та сумма, о которой идет речь, это сумма взаимозачета», — объяснил Юшков.

Он напомнил, что Стокгольмский арбитраж признал долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» за поставки газа в 2014–2015 годах. Тогда украинская компания получала газ, но не заплатила за него. Потом по другому делу «Нафтогаз» выиграл суд у «Газпрома» по транзиту газа, им присудили около четырех миллиардов долларов. Так что «Нафтогаз» вычел свой долг из долга «Газпрома» и оформил это по документам как взыскание.

«Они („Нафтогаз“ — прим. ред.) записали в свою документацию как доход и таким образом заплатили с нее налоги, перечислили дивиденды в бюджет, менеджеры „Нафтогаза“ высчитали из этой суммы, которую они якобы получили, себе премию и получили многомиллионные бонусы за победу над „Газпромом“», — добавил Юшков.

На этой неделе в правительстве Украины объявили, что намерены заменить топ-менеджеров крупнейших энергетических компаний. В таких условиях, считает Юшков, руководству «Нафтогаза» выгодно указывать на свои победы.

«В общем, этим менеджерам нужно постоянно показывать, что они победители, что они „Газпром“ победили, и вообще напоминать, с какой стати они получили многомиллионные выплаты к себе в карман и успешно их потратили. Поэтому он (глава „Нафтогаза“ Андрей Коболев — прим. ред.) делает такие заявления, что они якобы получили от „Газпрома“ компенсацию. В реальности „Газпром“ никаких денег им не перечислял и это все, по сути, в воображении менеджера „Нафтогаза“ происходит», — подчеркнул Юшков.

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Он также напомнил, что «Газпром» еще ждет решения Шведского суда, куда компания подала жалобу на Стокгольмский арбитраж.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, с российской компании удалось взыскать 2,1 миллиарда долларов, что составляет 45% компенсации, присужденной в феврале 2018 года. Осталось взыскать с учетом процентов около трех миллиардов долларов.