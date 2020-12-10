Цена на нефть марки Brent достигла показателей марта

В последний раз нефть стоила дороже 51 доллара за баррель 5 марта 2020 года. За день до разрыва сделки ОПЕК+.

Однако удержаться на высокой цене февральские фьючерсы Brent не смогли. К моменту написания материала, цена опустилась до 50,38 доллара.

Январские фьючерсы на нефть марки WTI тоже пошли вверх. В течении дня они выросли до 47,71 доллара за баррель. Но за день цена немного опустилась до 46,94 доллара за баррель.

По оценке аналитиков, опрошенных изданием MarketWatch, нефтяной рынок сейчас внимательно следит за появлением вакцин от коронавируса. Многие рассчитывают на возобновление спроса на сырье в следующем году до уровня, который был до пандемии.

Нефть начала терять в цене, начиная с 6 марта, после того, как участники сделки ОПЕК+ не договорились о параметрах сокращения добычи в рамках соглашения от 2016 года. После крупнейшего обвала участникам пришлось собраться снова и принять новое соглашение о сокращении нефтедобычи.

На последнем заседании стороны договорились об увеличении объемов добываемой нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, начиная с января. Как рассказал вице-премьер Александр Новак, на долю России придется 125 тысяч баррелей. Окончательные цифры по увеличению добычи объявят после новой встречи, которая пройдет с 16 по 18 декабря.