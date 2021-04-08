Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко обсудил с «Политикой сегодня» ситуацию, которая сложилась на валютном рынке.

По данным издания, накануне после открытия торгов курс валют продемонстрировал положительную динамику. Курс евро превысил отметку в 92 рубля, а курс доллара США поднялся выше 78 рублей.

Оленченко напомнил, что на колебаниях валюты должны отражаться текущие события в экономике и политике. В частности, речь идет о санкциях и ожидании заседания регулятора по ставке, которое намечено на 23 апреля. По мнению специалиста, фундаментальных факторов роста для курса валют не наблюдается.

«Пока тревожных и радикальных изменений не просматривается», — отметил экономист.