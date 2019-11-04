Появились детали нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому»

Песков предсказал развал газотранспортной системы Украины без российского газа Подробнее

По его словам, речь идет о периоде с середины марта 2018 года по 1 января 2020 года, когда истекает контракт на транзит между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и должны получить по пересмотренным тарифам. Эта разница составляет 11,8 миллиарда долларов (плюс проценты). Именно такую сумму мы и требуем в качестве компенсации», — говорится в заявлении.

Также «Нафтогаз» требует в новом иске компенсировать:

— 415 миллионов долларов (плюс проценты) за то, что «Газпром» в 2018 году поставил газа меньше, чем было оговорено в контракте;

— 33 миллиона долларов (плюс проценты) «за несоблюдение „Газпромом“ обязательств по отбору газа на точках выхода из украинской ГТС».

Об иске «Нафтогаза» стало известно на прошлой неделе. Это ответ на иск «Газпрома», поданный в Стокгольмский арбитраж летом 2019 года в рамках спора о транзитном контракте.