Поиск новых партнеров. Подмосковье представило инвестиционный потенциал в посольстве Польши

Ярмарка «Инвестиционные возможности» регионов прошла в посольстве Польши. Московская область представила свои конкурентные преимущества.

На мероприятии все регионы рассказали об инвестиционном климате и пообщались с представителями польского, чешского, словацкого, венгерского, литовского и канадского бизнеса.

Участник ярмарки, заместитель генерального директора КРМО Александр Федоров отметил, что такие мероприятия позволяют познакомиться с потенциальными инвесторами и поделиться опытом с коллегами.

«На прошедшем мероприятии мы получили несколько новых перспективных контактов. Например, это компания, разрабатывающая и производящая технологические ращения для производства аквакультуры. Также мы обсудили ряд вопросов с компанией, проект которой мы уже сопровождаем» — рассказал Александр Федоров.

На встрече также присутствовал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Он подчеркнул, что подобные мероприятия необходимы для того, чтобы завести профессиональные контакты, которые улучшают общий инвестиционный климат России и способствуют развитию экономики страны.

«В рамках работы по привлечению новых инвесторов Московская область в данный момент активно развивает промышленную инфраструктуру. В частности, в области уже действует три ОЭЗ, еще две мы планируем создать в самое ближайшее время», — отметил Вадим Хромов.

Он добавил, что сейчас в Подмосковье действует почти 80 готовых промышленных площадок самой разной отраслевой направленности.

Хромов уточнил, что Московская область обладает большим опытом по развитию индустриальной инфраструктуры, безусловно. И регион готов делиться этим опытом с коллегами.