Деньги 19 января 2024, 08:01 Поиск и защиту имущества России за рубежом обеспечат субсидией Путин подписал указ о субсидии на защиту недвижимости России и СССР за рубежом РИА «Новости»

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Поиск и юридическую защиту зарубежной недвижимости России, Российской империи и СССР обеспечат субсидией из госбюджета. Распоряжение президента Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации.

«Определить ФГУП „Предприятие по управлению собственностью за рубежом“ управления делами президента РФ получателем предоставляемой из федерального бюджета субсидии», — поручил он.

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Предприятию компенсируют затраты на поиск, оформление и юридическую защиту недвижимого имущества России, СССР и Российской империи. Глава государства подписал распоряжение 18 января.

Здания российских дипведомств, в том числе школу, планировали изъять в Польше. Позднее стало известно о том, что деньги с замороженных счетов посольства и торгового представительства перевели прокуратуре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил об ответных мерах.