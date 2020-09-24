Похитивших 191 млн рублей для реставрации консерватории задержали в Петербурге

Владельцев компании, похитивших 191 миллион рублей, выделенных на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, задержали. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следователей, в июне 2017 года ФГКУ «Северо-западная дирекция по строительству» и ООО «Меандр» заключили государственный контракт по реконструкции консерватории на общую сумму 606 миллионов рублей. ООО «Меандр» получил аванс в размере 191 миллиона рублей, большую часть из которых перечислила сторонним организациям. Деньги обналичили, а запланированные работы не выполнили.

«По уголовному делу собраны доказательства, свидетельствующие о причастности к совершению указанного преступления генерального директора ООО „Меандр“ Елены Завадской и фактического собственника указанной организации Евгения Ярмоша», — рассказала Петренко.

По местам жительства и работы Завадской, Ярмоша и иных сотрудников ООО «Меандр» проведены обыски. Сейчас владельцы организации задержаны. Их обвиняют в мошенничестве.

Следователи будут ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере продолжается.