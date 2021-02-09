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    09 февраля 2021, 02:09

    Отмечен рекордный рост цен на подсолнечное масло

    Анастасия Кукова

    На прошлой неделе рекордно выросли цены на подсолнечник и подсолнечное масло. Сырье увеличилось в цене на 1 325 рублей до 42 725 рубля за тонну. Масло подорожало на 2 826 рублей до 95 500 за тонну. Экспортные цены на российское подсолнечное масло выросли с начала года на 9% до 1 270 долларов за тонну.

    Отмечен рекордный рост цен на подсолнечное масло

    Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные аграрного портала «Совэкон», оба показателя являются рекордными.

    «Рынок укрепляется на фоне продолжающегося роста мировых цен на растительные масла и возобновления активных закупок сырья маслозаводами», — сказано в докладе.

    С начала года также на 8% подорожало соевое масло. По мнению экспертов, рублевые цены на подсолнечное масло продолжат подъем.

    «Можем увидеть и дальнейший рост цен на масло, но для этого нужен новый виток укрепления экспортных котировок. Риск введения экспортной пошлины несколько снизился, но остается далеким от нулевого», — сказано в документе.

    В январе 2020 года в России снизились покупки сахара и подсолнечного масла — на 12% и 19% соответственно.