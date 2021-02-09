Отмечен рекордный рост цен на подсолнечное масло

На прошлой неделе рекордно выросли цены на подсолнечник и подсолнечное масло. Сырье увеличилось в цене на 1 325 рублей до 42 725 рубля за тонну. Масло подорожало на 2 826 рублей до 95 500 за тонну. Экспортные цены на российское подсолнечное масло выросли с начала года на 9% до 1 270 долларов за тонну.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные аграрного портала «Совэкон», оба показателя являются рекордными.

«Рынок укрепляется на фоне продолжающегося роста мировых цен на растительные масла и возобновления активных закупок сырья маслозаводами», — сказано в докладе.

С начала года также на 8% подорожало соевое масло. По мнению экспертов, рублевые цены на подсолнечное масло продолжат подъем.

«Можем увидеть и дальнейший рост цен на масло, но для этого нужен новый виток укрепления экспортных котировок. Риск введения экспортной пошлины несколько снизился, но остается далеким от нулевого», — сказано в документе.

В январе 2020 года в России снизились покупки сахара и подсолнечного масла — на 12% и 19% соответственно.