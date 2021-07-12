Подсолнечное масло начало дешеветь в России

Цены на подсолнечное масло в России начали снижаться на фоне прогнозируемого в этом году рекордного урожая. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитического центра «Совэкон» сообщил РБК.

Сбор подсолнечника в 2021 году может стать рекордным и достичь 15,9 миллиона тонн. Предыдущий максимум фиксировали два года назад — тогда урожай составил 15,4 миллиона тонн. А в 2020 году собрали лишь 13,3 миллиона тонн.

Оптимистичным прогнозам по урожаю подсолнечника способствуют увеличение посевных площадей, отметили в группе «Эфко». В Минсельхозе указали, что подсолнечник посеян на площади 9,2 миллиона гектаров, что на 11% превышает прошлогодние показатели.

Подсолнечник, из которого делают подсолнечное масло, в 2020 году резко подорожал, несмотря на рекордный урожай годом ранее. Гендиректор компании «Русагро» Максим Басов в марте 2021 года отмечал, что цены на подсолнечное масло достигли максимума за последние 200 лет. К этому привел рост мировых цен на фоне долларовой инфляции и ожиданий более низкого урожая, указал глава Масложирового союза РФ Михаил Мальцев.

Однако в последние недели ожидания более высокого урожая привели к обвальному падению цен на мировом рынке. И если еще недавно мировые цены на подсолнечное масло доходили до 1,7 тысячи долларов за тонну, то теперь они составляют порядка 1,1 тысячи долларов. А цены на сырое подсолнечное масло на внутреннем рынке в июле опустились до 91,6 тысячи рублей за тонну. Для сравнения: в конце мая ценник составлял 118 тысяч рублей за тонну.

Ранее, в июне, эксперты предрекли снижение цен на сахар и подсолнечное масло в России.