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    06 сентября 2021, 05:14

    Продажи сладостей за рубеж подскочили почти на 20%

    Валерия Шафирко

    Экспорт сладостей из России по итогам первого полугодия 2021 года увеличился в натуральном и денежном выражении. Объем поставок вырос на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 329,6 тысячи тонн.

    Сумма продаж составила 709,5 миллиона долларов — это плюс 19,3%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности «Асконд».

    За рубеж российские компании продавали в основном шоколадные изделия. На их долю пришлось 47,7%. Это 338,6 миллиона долларов в денежном выражении и 131,7 тысячи тонн в натуральном.

    Этот показатель является самым высоким по динамике роста среди всех видов сладостей.

    В Минсельхозе отметили, что такой рост связан с восстановлением спроса за рубежом после снятия антиковидных ограничений.

    Подмосковье экспортировало за полгода больше всего сыра в стране. Область заняла первое место в рейтинге российских производителей по этому показателю. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, сыры региона наиболее популярны в Казахстане, Узбекистане, Грузии, Азербайджане и Белоруссии.