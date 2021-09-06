Продажи сладостей за рубеж подскочили почти на 20%

Экспорт сладостей из России по итогам первого полугодия 2021 года увеличился в натуральном и денежном выражении. Объем поставок вырос на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 329,6 тысячи тонн.

Сумма продаж составила 709,5 миллиона долларов — это плюс 19,3%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности «Асконд».

За рубеж российские компании продавали в основном шоколадные изделия. На их долю пришлось 47,7%. Это 338,6 миллиона долларов в денежном выражении и 131,7 тысячи тонн в натуральном.

Этот показатель является самым высоким по динамике роста среди всех видов сладостей.

В Минсельхозе отметили, что такой рост связан с восстановлением спроса за рубежом после снятия антиковидных ограничений.

Подмосковье экспортировало за полгода больше всего сыра в стране. Область заняла первое место в рейтинге российских производителей по этому показателю. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, сыры региона наиболее популярны в Казахстане, Узбекистане, Грузии, Азербайджане и Белоруссии.