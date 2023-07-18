Деньги 18 июля 2023, 02:40 Подсчитаны убытки России из-за зерновой сделки Глава РЗС Злочевский: Россия потеряла из-за зерновой сделки около 1 млрд долларов за год РИА «Новости»

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Зерновая отрасль России за год потеряла более одного миллиарда долларов в результате дисконта цен на отечественные зерновые к мировым уровням, образовавшегося в результате зерновой сделки. Об этом заявил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский, его процитировало РИА «Новости».

«Все с болью смотрели на то, как продлевалась сделка, наносящая ущерб российским зерновым поставкам. Мы потеряли за время ее реализации больше миллиарда долларов. И это я не считаю потери производителей удобрений», — сказал он.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о приостановке зерновой сделки. Это произойдет 18 июля. Начиная с этого дня, российская сторона отзовет гарантии безопасности судоходства, будет свернут гуманитарный коридор, а также восстановится режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ООН провалила работу по реализации российской части зерновой сделки.