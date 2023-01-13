Деньги 13 января 2023, 05:47 Подросткам захотели упростить устройство на работу с 14 лет Депутаты Госдумы предложили упростить трудоустройство для подростков с 14 лет РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы в феврале планируют принять законопроект о поправках в Трудовой кодекс России, который касается вопросов регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Об этом сообщили «Известия».

Законодательная инициатива предлагает упростить заключение трудового договора с лицами старше 14 лет. Для работы им потребуется разрешение лишь одного из родителей без согласия органов опеки.

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Комитет по молодежной политике Госдумы поддержал проект закона и порекомендовал принять его в первом чтении. Согласно данным Министерства труда и социальной защиты, в России каждый год устраиваются на работу более полумиллиона несовершеннолетних.

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Кроме того, социологические опросы показывают — ученики старших классов хотели бы подрабатывать. Такое мнение выразил 91% респондентов. Однако работодатели неохотно нанимают таких работников из-за рисков с юридической точки зрения.

Ранее МВД России предложило запретить осужденным за педофилию вход на детские площадки, чтобы предотвратить рецидивы.