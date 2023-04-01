Деньги 01 апреля 2023, 13:26 Подозрительные банковские операции в России сократились ЦБ сообщил о сокращении подозрительных банковских операций в России на 5% в 2022 году РИА «Новости»

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Общий объем подозрительных банковских операций в России в 2022 году сократился на 5%. Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка.

«Объем таких операций в 2022 году составил 100 миллиардов рублей против 105 миллиардов рублей годом ранее. Внедрение платформы „Знай своего клиента“ также поспособствовало этой тенденции», — отметил регулятор.

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Всего незаконным образом за рубеж вывели 36 миллиардов рублей. Этот показатель сократился на 16% по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, на 5%, до 29 миллиардов рублей, сократилось обналичивание средств вне банковского сектора.

Также в ЦБ уточнили, что в основном спрос на теневые финансовые услуги зафиксировали в торговле (29%) и строительном секторе (43%).

Ранее Центробанк объявил об убытке в 721,7 миллиарда рублей по итогам 2022 года. Этот показатель вырос в 27 раз по сравнению с 2021 годом.