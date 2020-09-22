Новостройки в России к концу года могут подорожать на 15%

В связи с высоким спросом на жилье, наметившимся из-за льготной ипотеки под 6,5%, к концу года новостройки в России подорожают на 12-15%. С начала года они прибавили в цене уже на 8%. Девелоперы повышают цены из-за интереса к покупке жилья как у населения, так и у инвесторов, вкладывающих средства в недвижимость.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на экспертов, к концу года на 7% может вырасти и стоимость жилья на вторичном рынке. Заметный рост цен на российском рынке недвижимости в последние два года связан с переходом отрасли на новые правила проектного финансирования через эскроу-счета.

По мнению акционера и управляющего партнера ГК «Основа» Олег Колченко, они сказались также на сокращении объемов жилья на рынке, снижении числа выданных на строительство разрешений и росте стоимости квадратного метра. В 2019 году первичное жилье подорожало примерно на 15%, а наиболее ликвидные проекты на 20% и более.

Сейчас «квадрат» на российском рынке стоит в среднем 80,4 тысячи рублей, что на 3% выше, чем в августе. С начала года региональные цены увеличились на 5-8%.

«Мы ожидаем дальнейшего роста цен — до 12% по итогам года. В числе причин — высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и выход на рынок инвесторов — граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в квадратные метры», — заявил изданию генеральный директор риелторской компании We know Александр Галицын.

Директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов предположил, что к концу года в некоторых регионах страны цена на квадратный метр увеличится даже больше 15%.

В Москве средняя стоимость вторичного «квадрата» сейчас составляет 216,5 тысяч рублей. Это на 1,1% больше, чем месяц назад, и на 5,3% — по сравнению год к году.

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