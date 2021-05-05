Украинцев предупредили о подорожании продуктов

К лету цены на сезонные продукты на Украине снизятся, но все же будут «значительно выше, чем в прошлом году». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экономист Борис Кушнирук.

Причины заметного роста цен, по его словам, связаны с подорожанием топлива, химикатов, а также с увеличением фонда оплаты труда.

«Это неизбежно приводит к тому, что цены существенно вырастут, и они будут значительно выше, чем в прошлом году, если брать лето прошлого и этого года», — сообщил эксперт.

При этом он напомнил о сезонном снижении цен на фрукты и овощи нового урожая, а также молочную продукцию, мясо и яйца.

Ранее аналитики предсказали, что рубль в мае может укрепиться, прервав традицию падения курса в этом месяце.

Обычно с мая по октябрь все рисковые активы, к которым относится и российская валюта, показывают небольшую доходность. Поэтому большинство игроков заранее выходят из них. Положительное влияние на рубль в этом году может оказать повышение спроса на облигации федерального займа.