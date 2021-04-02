Россиян предупредили о подорожании ноутбуков

Стоимость ноутбуков может увеличиться в России из-за нехватки чипов и других запчастей. Проблемы с комплектующими появились в связи с замедлением логистики на фоне пандемии. Об этом сообщили представители крупнейших российских ритейлеров.

«Мы ожидаем, что практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен. На рынок ноутбуков существенное влияние оказывает дефицит компонентной базы и микросхем», — привело РИА «Новости» слова руководителя группы закупок цифровой техники «Ситилинк» Николая Петрова.

Увеличение стоимости и дефицит техники назвал ожидаемым вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин. Он отметил, что нехватка устройств будет наблюдаться до конца года.

«В данный момент в „Связном“ достаточный ассортимент ноутбуков, но мы также не исключаем дефицит устройств в нашей сети», — сказал он.

В «М.Видео. Эльдорадо» подчеркнули, что заметили задержки и ограниченные поставки в отдельных категорях товаров. При этом компания продолжает предлагать покупателям максимально возможный ассортимент. Ранее эксперты заявляли, что в России цены на технику уже увеличились на 5-20%. Подорожание они объяснили нехваткой комплектующих.