Подорожание водки назвали нормальным процессом

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз обсудил с «Газетой.ru» рост себестоимости водки на 3% в этом году.

Дробиз заметил, что рост себестоимости происходит ежегодно.

«Сырье дорожает каждый год, и ставка акциза растет каждый год. Об этом редко говорят, но это ежегодный заурядный процесс», — обратил внимание специалист.

Он уточнил, что все продукты, в том числе и водка дорожают на 4-5%. Для потребителя это незаметный рост. По словам Дробиза, в первом квартале 2022 года произойдет следующее подорожание водки.

«Подорожание водки в этом году уже произошло, никто не будет работать себе в убыток, и никакого дополнительного роста цен уже не будет», — объяснил Дробиз.