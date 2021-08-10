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    10 августа 2021, 17:11

    Подорожание водки назвали нормальным процессом

    Артур Блянихов

    Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз обсудил с «Газетой.ru» рост себестоимости водки на 3% в этом году.

    Дробиз заметил, что рост себестоимости происходит ежегодно.

    «Сырье дорожает каждый год, и ставка акциза растет каждый год. Об этом редко говорят, но это ежегодный заурядный процесс», — обратил внимание специалист.

    Он уточнил, что все продукты, в том числе и водка дорожают на 4-5%. Для потребителя это незаметный рост. По словам Дробиза, в первом квартале 2022 года произойдет следующее подорожание водки.

    «Подорожание водки в этом году уже произошло, никто не будет работать себе в убыток, и никакого дополнительного роста цен уже не будет», — объяснил Дробиз.