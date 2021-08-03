Одежде, обуви и технике предсказали подорожание в России

Перевозка товаров подорожала в России на 20-80% в зависимости от вида транспорта. Увеличение цены приведет к росту стоимости одежды, обуви и техники. Об этом заявили эксперты.

В первом полугодии 2021 года перевозка товаров стала дороже на 20-80% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщила «Российская газета». Во втором полугодии подорожание отразится на ценах на товары в магазинах.

Больше всего подорожание ударит по дешевым товарам. Например, доля перевозки составляет 80% стоимости канцтоваров. Цены на канцелярию могут подскочить на 20-60%. Также заметно взлетит стоимость одежды, обуви и продуктов питания, считает директор по транспортной логистике Itella в России Сергей Левченко. Подорожание не обойдет стороной и бытовую технику.

Минтранс планирует до 2035 года снять ограничения на сети автодорог и увеличить пропускную способность железных дорог. Но на увеличение стоимости перевозок влияют и международные факторы. Эксперты ожидают, что тарифы на морские, автомобильные и воздушные перевозки продолжат расти. Благодаря госрегулированию железнодорожные перевозки менее подвержены такому риску.