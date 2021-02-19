Подорожание упаковки назвали не единственной причиной роста ценника на продукты

Подорожание упаковки — это не единственная причина роста цен на продукты в России. Нужно учитывать стоимость сырья, коммунальных затрат. Такое мнение в разговоре с «360» высказал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

«Если в продукте нет упаковки, то это никак не может отразиться на ценах. Обсуждать одну упаковку без других факторов, влияющих на изменение цен, наверное, бессмысленно», — сказал Карпов.

Он отметил, что производители всех категорий товаров уже говорят о повышении ценника в ближайшем будущем. Цены на определенные продукты уже выросли.

«Мы слышим огромное количество обращений в адрес торговых сетей с просьбой согласовать новые цены на товары. Фактически мы имеем рост цен по всем категориям товаров. В том числе где-то из-за упаковки, где-то из-за сырья. На всех влияет рост стоимости электроэнергии, газа, иных коммунальных затрат», — добавил эксперт.

По его словам, любые изменения на рынке влияют на бизнес и сказываются на конечной цене товара.

«Руспродсоюз» попросил ФАС проверить повышение цен на пластиковую упаковку на 10–15%. Производители с конца прошлого года получают предупреждения о подорожании упаковок. Это связано с тем, что еще в июле 2020 года цена полиэтилена выросла на 25−30%.