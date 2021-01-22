Подорожание пальмового масла не отразится на ценнике в России

В последнее время подорожали все масла. Цена на подсолнечное достигла рекорда за последние несколько лет, но сейчас начался спад. Последние несколько дней цена существенно снижается, заметил эксперт.

«Я думаю, такие резкие колебания сильного влияния не окажут. Наш потребитель сильно этого колебания на себе не ощутит, потому что жировой компонент не основной и не всегда является тем, который формирует цену продукции», — объяснил Удовенко.

Для того, чтобы заметить изменение ценника, нужно отдать жировому компоненту большую часть среди ингредиентов.

Удовенко усомнился в возможности делать прогноз даже на следующие шесть месяцев: в 2020 году ситуация на рынке менялась достаточно сильно.

Рекорд цены на заменитель животного жира был зафиксирован на мировом рынке 22 января. Рост с весны 2019 года превысил 100%.