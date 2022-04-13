Подорожание нефти до $150 за баррель допустили в Минэнерго

Стоимость нефти в ближайшее время может дойти до 150 долларов за баррель. Об этом заявил глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов.

«Стоимость нефти в пределах 80–150 долларов за баррель, в принципе, возможна, но наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли», — сказал глава Минэнерго в интервью «Известиям».

При этом он добавил, что Россия готова продавать нефть и нефтепродукты дружественным государствам в любом диапазоне цен. Также Шульгинов высказался о выходе иностранцев из крупных нефтяных и энергетических компаний России. По его словам, пока речь идет о гипотетическом выходе.

«Прорабатываем сейчас разные варианты, ведь компании же не просто выйдут, им нужно найти покупателя. Некоторые иностранные игроки заявляют о том, что не будут заниматься новыми инвестиционными проектами, но продолжат реализовывать действующие инвестпроекты», — отметил министр.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо следить за ситуацией и сохранением рабочих мест на предприятиях.