Подорожание консервов предрекли из-за нехватки сырья для банок

В России существенно подорожал металл для консервных банок, затраты на выпуск тары тоже выросли. Не хватает и сырья — отечественной белой жести. Из-за этого может вырасти цена на сами консервы.

Дефицит зафиксировали в Росрыболовстве, уведомив о ситуации вице-премьера РФ Викторию Абрамченко. Об этом сообщили «Известия».

Новые экономические условия привели к сокращению импортных поставок жести и банок из нее в Россию. Материал в основном возят из Китая, а раньше российские заводы обычно закупали сырье и готовую тару в том числе в Европе, Японии и внутри страны.

И хотя у крупных российских консервных заводов есть собственные мощности по производству банок, от поставок металла из-за рубежа они все равно зависимы. Жестяная банка в рыбной отрасли служит упаковкой для консервированной рыбы.

Бизнес отметил необходимость поиска новых международных партнеров и указал на перспективу развития отечественного производства по примеру СССР. Без этого подорожания продуктов избежать будет сложно.