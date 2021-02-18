Подорожание яиц и мяса птицы назвали неизбежным

Рост цен в пределах инфляции на мясо птицы и яиц неизбежен. Так считает заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн, сообщило ИА Nation News.

Возможное повышение ценника на продукты объясняется увеличением затрат на корма и импортные составляющие. Также на стоимость влияют ухудшение эпизоотической обстановки в некоторых регионах и повышение потребительского спроса на продукцию птицеводства.

Такими заявлениями птицеводы, Минсельхоз России и ретейлеры заранее морально готовят людей к неизбежному росту цен.

Бройлерная курятина и куриные яйца — наиболее оптимальный и основной источник белка в рационе малоимущих и даже средне-зажиточных россиян.

«Опыт сравнительно резкого и пропагандистски неподготовленного роста в РФ цен на сахар и растительное масло показал, что такие явления в нашей стране ведут к недовольству как населения, так и высшего руководства», — напомнил эксперт.

А это часто ведет к поиску и дальнейшему наказанию виновных. Также происходят не рыночные воздействия на управленческую, производственную и сбытовую цепочки, причастные к росту цен.

Подорожание мяса птицы и яиц может произойти и по причине пандемии коронавируса, достаточно больших эмиссий доллара и некоторых других валют, проблем на мировых продовольственных рынках и санкций. Помимо этого, влияет выравнивание уровня внутренних цен в соответствии с мировыми аналогами.