Российский зерновой союз предсказал дальнейшее подорожание хлеба

Власти России 15 февраля 2021 года ввели пошлины на экспорт зерновых для аграриев для регулирования цен на мучную продукцию на внутреннем рынке. Но не все эксперты зернового рынка оценили такие меры воздействия. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал KP.Ru о том, что дальше ждет хлебный рынок и почему хлеб может еще подорожать.

Эксперт объяснил, что примененный метод введения пошлин на экспорт вряд ли можно назвать удачным, но он помог в повышении мировых цен на российское сырье. Однако на прибыль это сильно не повлияло, потому что пошлины забрали у аграриев большое количество денег. Производство при этом тоже дорожает, а деньги на пошлины могли бы компенсировать расходы на него.

По прогнозам Злочевского, хлеб дальше будет дорожать из-за роста себестоимости. Но другой эксперт сельхозрынка, Андрей Даниленко, поделился мнением, что в последнее время в мире наблюдается дефицит продовольствия, и если бы не ограничения на экспорт, то цены на внутреннем рынке из-за страха дефицита зерна на нем могли бы стать еще выше, поэтому введенная мера сработала правильно.

«Если бы не ограничения, цены, безусловно, выросли бы значительно сильнее, в том числе на такой социально значимый продукт, как хлеб», — сказал Даниленко.

Он посчитал, что сдерживание инфляции по хлебу в пределах 10% — это успех, а аграрии все равно получают прибыль, и их производство рентабельно. Также эксперт напомнил, что в целом по миру продукты подорожали сильнее, чем в России, — в среднем на 28%.