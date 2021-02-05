Подорожание бензина в России объяснили. Для этого было две причины

Цена топлива на АЗС в начале 2021 года выросла с индексацией акцизов на нефтепродукты. Свою роль сыграло и отставание стоимости топлива от среднего по России уровня инфляции.

Причины подорожания бензина и дизельного топлива объяснили в Минэнерго. Позицию ведомства привел ТАСС.

«Наблюдаемый рост в розничном сегменте объясняется разовой плановой индексацией акцизов с 1 января 2021 года», — отметили в министерстве. Накопившееся отставание темпов роста цен на заправках от инфляции в 2020 году, считают в Минэнерго, тоже повлияло на ситуацию.

В пределах инфляции повышение цен на АЗС сдержит, уточнили в ведомстве, рост производства и отгрузки моторного топлива на внутренний рынок.

Темпы роста розничных цен останутся в рамках годовой инфляции. К такому выводу в Минэнерго пришли, приняв в учет сформированные планы нефтеперерабатывающих компаний, а также постепенное восстановление экономической эффективности экономики НПЗ.

В Хабаровском крае люди столкнулись с дефицитом топлива, который возник из-за модернизации нефтеперерабатывающего завода. Перебои стали ощутимы с 18 января, на заправках выстроились очереди. Сейчас они сократились, но не исчезли.