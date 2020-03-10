Подорожают ли соки и вода на фоне обвала рубля? Комментарий эксперта

Новиков объяснил, что обвал рубля имеет определенную опасность для «производителей безалкогольных напитков, так как многие компоненты и сырье закупаются за пределами России, расчет идет в валюте».

Также он добавил, что выводы пока сделать невозможно: «корректировка стоимости товаров возможна только в случае устойчивой динамики и закрепления рубля на определенной отметке».