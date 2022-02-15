Подмосковным предпринимателям открыли цифровую платформу по получению поддержки

Цифровую платформу по получению поддержки и услуг для предприятий малого и среднего бизнеса запустила Корпорация «МСП». Сайт заработал в рамках реализации национального проекта по поддержке самозанятых, а также малых и средних предприятий.

Источник фото: corpmsp.ru

Сейчас на платформе подводят все региональные меры поддержки предпринимателей к единому стандарту. Бизнесмены могут получить обширную информацию о возможностях, которые предоставляют власти региона или федеральный центр, а также узнают, какие стоп-факторы мешают рассчитывать на эту помощь.

На платформе можно найти образцы более 70 документов, которые заполняются автоматически, на основе государственных баз данных. Сейчас предпринимателям доступно 11 сервисов, начиная от регистрации фирмы, заканчивая консультациями наставников и сбором статистики. Платформа доступна на сайте МСП.РФ.