Подмосковные пекари покажут свой хлеб на международном форуме. Они раскроют секреты и поделятся опытом

Пекари из Подмосковья представят свою продукцию на Международном форуме «Хлеб, ты — мир!», который состоится в Калужской области. Об этом сообщил глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Источник фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Министр уточнил, что в настоящее время пришло подтверждение участия в форуме от компаний «Умный Хлеб», «Каравай СВ» и «Пять хлебов», нескольких крупных хлебопекарных предприятий и малых форм хозяйствования. Также участником форума станет «Колледж «Подмосковье» — крупнейшее профессиональное образовательное учреждение региона.

Стартует форум 19 сентября в этнографическом парке-музее «Этномир» и продлится до 22 сентября.

«Наши пекари представят свои кулинарные произведения и раскроют секреты изготовления уникальных изделий, чтобы ознакомить гостей и участников форума с подмосковной продукцией. Они поделятся опытом хлебопечения и узнают, как сделать наш хлеб и кулинарную продукцию еще лучше», — рассказал Андрей Разин.

Глава Минсельхозпрода области уточнил, что мастера из Подмосковья представят широкий ассортимент разнообразной качественной и востребованной продукции — десятки видов хлеба: бездрожжевой, заварной, ржаной, ржано-пшеничный заварной бездрожжевой, из биомуки на закваске, цельнозерновой, из пшеничной и кукурузной муки. Также ими будет представлены и хлебобулочные изделия — пироги, печенье, пряники, пончики.

«Наши пекари планируют участие в деловой программе по продвижению и популяризации наших брендов. В частности, в кооперативной сессии, Конгрессе Международного союза пекарей и кондитеров, в Открытом Кубке России по хлебопечению и Х Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России — 2019», — отметил министр.

Ожидается, что Международный форум «Хлеб, ты — мир!» посетят делегации из 50 стран мира и более 70 субъектов Российской Федерации. Свое участие подтвердили руководители крупнейших международных кооперативных организаций и объединений из Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.