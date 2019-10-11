Подмосковные фермеры смогут заработать больше

На всероссийской выставке «Золотая осень» Московская область представила новый раздел электронного магазина — «Ферма». С его помощью аграрии смогут расширить свой рынок, сообщила председатель Комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

«Электронный магазин Московской области — не просто площадка для закупок малого объема, а рынок, открытый для любого бизнеса, с массой преимуществ», — отметила Елена Волкова.

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У бесплатного ресурса большая аудитория — 7,5 тысячи учреждений Подмосковья. С помощью магазина предприниматели могут расширить рынок своих продаж без дополнительных затрат. Например, недавно открыли раздел «Аптека». Он направлен на продажу медицинских продуктов.

Новый раздел «Ферма» поможет аграриям найти места продажи, закупщиков. Формат ведения бизнеса: нашел закупку — подал предложение — получил прибыль. Главная особенность — отсутствие бумажной волокиты и сжатые сроки. Бизнес получает надежного партнера в лице государства.

«В декабре текущего года на базе Электронного магазина Московской области мы планируем реализовать бесплатную B2В платформу, которая свяжет оптовых покупателей и производителей фермерской и продовольственной продукции всех регионов страны», — добавила Елена Волкова.

Всероссийская аграрная выставка «Золотая осень» проходит в Москве с 9 по 12 октября. Подмосковье представляет на ней крупнейшие инвестиционные проекты.