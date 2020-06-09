Подмосковному бизнесу и жителям во время пандемии реструктурировали кредиты на 77,1 млрд рублей

Во время пандемии коронавируса более 76,5 тысяч жителей и предпринимателей Подмосковья обратились в банки, чтобы им облегчили выплаты по кредитам. Всего финансовые организации реструктурировали 77,1 миллиарда рублей.

«С 20 марта по 27 мая в кредитные организации поступило 140 тысяч обращений от жителей Московской области, которые захотели временно снизить долговую нагрузку и изменить условия своих договоров. Еще 6,9 тысячи обращений поступило от представителей малого бизнеса», — сообщили в ГУ Центробанка по Центральному федеральному округу.

Банки положительно ответили на 69,4% заявок бизнесменов и 62,7% — жителей. Реструктуризацию уже получили 3,5 тысячи подмосковных предприятий. Теперь они выплачивают кредиты по новому графику. По этим договорам общий остаток долга по кредитам составил 32,5 миллиарда рублей. Из них 4,9 миллиарда приходятся на предоставленные кредитные каникулы.

«Также были реструкторизированы обязательства по 73 тысячам кредитов граждан на общую сумму 44,6 миллиардов рублей, из которых 84,3% составляет реструктуризация в рамках собственных программ банков, остальное — в рамках кредитных и ипотечных каникул», — отметили в ГУ ЦБ.

Все меры поддержки бизнеса и населения принимаются на фоне распространения коронавируса. Центробанк ранее рекомендовал банкам рассматривать заявления клиентов в течение пяти дней. Кроме того, клиентам не должны начислять за этот период неустойку, если заявление одобрили. Если банки отказывают в кредитных каникулах или реструктуризации по своим программам, то они обязаны объяснить причины.