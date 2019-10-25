Подмосковной продукции станет больше. Производители и сетевые магазины договорились на роуд-шоу в METRO

Более 100 подмосковных производителей приехали на роуд-шоу на площадку торговой сети METRO — для того чтобы договориться с сетевым магазином о поставках своей продукции. Об этом сообщила пресс-служба Минпотребрынка Московской области.

Специальные мероприятия в формате «роуд-шоу», проводимые на базе крупной торговой сети, организовало Министерство потребительского рынка и услуг Московской области для того, чтобы производители региона могли напрямую договориться с представителями торговых сетей о сотрудничестве или расширении ассортимента своей продукции, реализуемой через сетевую розницу.

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников уточнил, что на таких мероприятиях производители Подмосковья представляют свою продукцию, обсуждают механизмы и условия сотрудничества с представителями торговой сети. Кроме того, они говорят на темы совершенствования производственных процессов для оптимизации реализации своей продукции на полках торговых сетей, обсуждают требования по ассортименту, объему и фасовки с представителями торговой сети.

«Особенность мероприятия: одно мероприятие — одна торговая сеть — пул производителей Московской области. Это позволяет производителям максимально продуктивно вести переговоры с закупщиками, проговаривать все интересующие вопросы, а торговой сети — централизовано доводить информацию до всех заинтересованных в сотрудничестве», — сделал акцент Владимир Посаженников.

На таких роуд-шоу подмосковные производители заключают договоры с торговыми сетями на поставку продуктов, кроме того, производителю гарантирована обратная реакция от торговой сети и конструктивная оценка поставщика с точки зрения реализации продукции.

Первое роуд-шоу прошло на площадке сети «Ашан» в апреле. 60 изготовителей представили себя и свои товары, а также провели переговоры. Представители торговой сети отметили потенциал у 85% производителей и проявили свою заинтересованность к 62%.

Второе роуд-шоу состоялось 29 августа на площадке торговой сети «Лента». В нем приняло участие 45 компаний-участников. По итогам проведенных встреч, 15% участников расширили географию присутствия в «Ленте», 10% прошли внутренний аудит, заключили договор и уже поставляют продукцию, еще 10% заключили договоры и начнут работать с I квартала 2020 года, а 15% находятся в процессе заключения договоров.

Источник фото: Министерство потребительского рынка и услуг Московской области

На третье роуд-шоу, которое прошло на площадке торговой сети METRO, приехали свыше 100 производителей различных категорий из 22 муниципалитетов Московской области, в том числе городских округов Домодедово, Коломенский, Лыткарино, Люберцы, Химки, Клин, Пушкинский, Фрязино, Красногорск, Озеры, Шатура, Подольск, Королев.

На будущее подобные встречи в формате «роуд-шоу» запланированы в торговых сетях «О’Кей», «Азбука вкуса», «Дикси» и других.